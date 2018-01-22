История в датах: 22 января

22 января 1980 года в ссылку был отправлен изобретатель термоядерной бомбы и один из самых известных и влиятельных правозащитников академик Андрей Сахаров. На фото: академик Андрей Сахаров дает интервью журналистам на Ярославском вокзале после возвращения из ссылки
Фото: commons.wikimedia.org
22 января 1905 года в Петербурге была расстреляна колонна рабочих, направлявшихся к Зимнему дворцу, чтобы обратиться к царю. Это событие назвали Кровавым воскресеньем. На фото: Утром 9 января (у Нарвских ворот). Гравюра неизвестного художника
Фото: ТАСС/Алексей Стужинн и Валентин Соболев
22 января 1969 года на Красной площади в Москве совершили покушение на Леонида Брежнева. На фото: на трибуне мавзолея 1 Мая. Слева направо — Николай Подгорный, Леонид Брежнев, Алексей Косыгин и Михаил Суслов
Фото: Global Look Press
22 января 1630 года европейцы узнали о существовании воздушной кукурузы — мешок с ней подарил английским морякам индейский вождь Кводекуайн
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