История в датах: 22 января

22 января 1980 года в ссылку был отправлен изобретатель термоядерной бомбы и один из самых известных и влиятельных правозащитников академик Андрей Сахаров. На фото: академик Андрей Сахаров дает интервью журналистам на Ярославском вокзале после возвращения из ссылки