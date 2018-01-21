История в датах: 21 января

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Фото: ТАСС/Виталий Невар
21 января отмечается День инженерных войск России. На фото: поиск скрытых в песке мин и тротиловых шашек во время учений по боевой подготовке инженерно-саперных подразделений войск Балтийского флота ВМФ РФ на полигоне Хмелевка, 2018 год
Фото: Global Look Press
21 января 1976 года сверхзвуковой лайнер «Конкорд» совершил первый коммерческий рейс, вылетев из Лондона в Бахрейн. На фото: самолет на взлетно-посадочной полосе, 1977 год
Фото: Global Look Press
21 января 1981 года в Северной Ирландии с конвейера сошел первый автомобиль DeLorean DMC-12, прославившийся благодаря фильму «Назад в будущее». На фото: «Комикон» 2016 в Берлине
Фото: depositphotos.com/Ivan Abornev
21 января 1945 года в Москве был открыт Главный ботанический сад Академии наук СССР
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