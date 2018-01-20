История в датах: 20 января

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Фото: ТАСС
20 января 1944 года королевские ВВС одновременно сбросили на Берлин 2300 т бомб. Всего за этот год военно-воздушные войска Великобритании сбросили на Германию 525 518 т бомб. На фото: город в 1945 году
Фото: Global Look Press
20 января 1265 года был собран первый английский парламент. На фото: гравюра XVII века, изображающая парламент
Фото: commons.wikimedia.org/Борис Васильев
20 января 1953 года первый полет совершил советский стратегический межконтинентальный реактивный бомбардировщик. На фото: самолет на авиабазе «Украинка», 2009 год
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
20 января 55 лет исполняется актрисе Ингеборге Дапкунайте. На фото: актриса на вручении премии «Золотая маска» в 2017 году
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