12–19 января в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Патриарх Московский Кирилл совершает литургию в Крещенский сочельник в Богоявленском кафедральном соборе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Фигуристка Евгения Медведева во время чемпионата Европы по фигурному катанию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Вода, освященная патриархом Кириллом в канун праздника Крещения Господня в Богоявленском кафедральном соборе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Владимир Путин во время возложения цветов на Пискаревском кладбище в Петербурге в честь 75-летия со дня прорыва блокады Ленинграда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Посетители на выставке Бориса Кустодиева в Мультимедиа Арт Музее
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Хоккейный матч между командами «Динамо» (Москва) и «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Церемония прощания с актером Михаилом Державиным
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Режиссеры Евгений Каменькович (слева), Андрей Борисов и Константин Богомолов (крайний справа) на фестивале «Гончаров-100», организованном ГИТИСом совместно с Театром имени Владимира Маяковского и Театром на Малой Бронной
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Возложение цветов к могиле академика Курчатова на Красной площади в день его 115-летия
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Крещенские купания в Измайлово
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Депутат Госдумы Наталья Поклонская на торжественном собрании в честь Дня работника прокуратуры
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Посетители на открытии выставки фотографа Дугласа Киркланда «За кулисами» в Центре фотографии имени братьев Люмьер
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