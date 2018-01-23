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История в датах: 23 января

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
23 января 1895 года капитан норвежского судна «Антарктик» и один из его пассажиров стали первыми людьми, ступившими на берег Антарктиды
Фото: РИА Новости/Галина Кмит
23 января исполняется 115 лет со дня рождения советского режиссера Григория Александрова, создавшего такие фильмы, как «Цирк», «Веселые ребята» и «Волга-Волга». На фото: режиссер во время работы над фильмом «Да здравствует Мексика!»
Фото: commons.wikimedia.org
23 января 1960 года океанографы Жак Пикар и Дон Уолш впервые опустились на дно Марианской впадины. Погружение проходило на батискафе, сконструированном самим Пикаром. На фото: Дон Уолш и Жак Пикар в гондоле батискафа «Триест»
Фото: ТАСС/Борис Кавашкин
23 января в мире отмечается День почерка. На фото: очки и рукопись композитора П.И. Чайковского в музее на Кудринской площади
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