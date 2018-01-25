История в датах: 25 января

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Фото: Getty Images/Topical Press Agency
25 января 1924 года во французском Шамони открылись первые зимние Олимпийские игры. На фото: сборная Великобритании по керлингу во время игры
Фото: РИА Новости/Александр Поляков
25 января в России отмечается Татьянин день — в этот день в 1755 году был основан МГУ. На фото: студенты университета в 1984 году
Фото: РИА Новости/Ильдус Гилязутдинов
25 января в России празднуют День штурмана Военно-морского флота. На фото: штурман ракетного катера класса «Молния»
Фото: commons.wikimedia.org
25 января 1858 года на свадьбе принцессы Виктории и кронпринца Прусского Фридриха был исполнен марш Мендельсона. С этого момента произведение, написанное Феликсом Мендельсоном, стало самым популярным аккомпанементом свадебных церемоний. На фото: репродукция картины Джона Филлипа «Свадьба Виктории»
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