История в датах: 29 января

29 января 1886 года Карл Фридрих Бенц получил патент на свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Этот день можно считать официальным днем рождения первого бензинового автомобиля. На фото: Карл Бенц за рулем одного из своих первых автомобилей в 1887 году. Рядом коммерческий директор компании Benz & Cie Йозеф Брехт