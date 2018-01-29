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История в датах: 29 января

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Фото: РИА Новости
29 января 1833 года в Петербурге была учреждена первая в стране городская почта. На фото: почтальон в 1913 году
Фото: Global Look Press/Scherl
29 января 1886 года Карл Фридрих Бенц получил патент на свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Этот день можно считать официальным днем рождения первого бензинового автомобиля. На фото: Карл Бенц за рулем одного из своих первых автомобилей в 1887 году. Рядом коммерческий директор компании Benz & Cie Йозеф Брехт
Фото: ТАСС
29 января 1860 года родился писатель и драматург Антон Чехов. На фото: Чехов в Крыму в 1899 году
Фото: Getty Images/Hulton-Deutsch Collection
29 января 1960 года была создана первая искусственная почка — аппарат для временного замещения функции почек и очистки крови. На фото: Кэролайн Радналл из Великобритании, подключенная к аппарату гемодиализа
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