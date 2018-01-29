История в датах: 29 января

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
Фото: РИА Новости
29 января 1833 года в Петербурге была учреждена первая в стране городская почта. На фото: почтальон в 1913 году
Фото: Global Look Press/Scherl
29 января 1886 года Карл Фридрих Бенц получил патент на свой первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Этот день можно считать официальным днем рождения первого бензинового автомобиля. На фото: Карл Бенц за рулем одного из своих первых автомобилей в 1887 году. Рядом коммерческий директор компании Benz & Cie Йозеф Брехт
Фото: ТАСС
29 января 1860 года родился писатель и драматург Антон Чехов. На фото: Чехов в Крыму в 1899 году
Фото: Getty Images/Hulton-Deutsch Collection
29 января 1960 года была создана первая искусственная почка — аппарат для временного замещения функции почек и очистки крови. На фото: Кэролайн Радналл из Великобритании, подключенная к аппарату гемодиализа
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.