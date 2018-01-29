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Спасатели прекратили поиски экипажа судна «Восток» в Японском море

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Спасатели завершили активные поиски пропавших в Японском море членов экипажа судна «Восток» из-за отсутствия надежды найти их живыми.

«Сегодня в 20:00 местного времени (13:00 мск) активная фаза поисков прекращена из-за отсутствия какой-либо разумной надежды найти людей живыми. Далее поиски будут осуществляться проходящими в этом районе судами», — сообщили ТАСС в Морском спасательно-координационном центре Владивостока.

По словам представителя центра, в течение пяти дней поисков было обследовано около 40 тыс. кв. м акватории. Были найдены несколько предметов с пропавшего судна и две спасательные шлюпки без людей. 

Экипаж рыболовецкого судна «Восток» перестал выходить на связь 25 января, после того как сработал аварийный радиобуй. Всего на борту находилось 20 человек. Известно, что судно попало в сильный шторм с порывистым ветром до 24 м/с. 

Один матрос, ранее считавшийся пропавшим, оказался жив. Позже он рассказал о своем спасении.

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