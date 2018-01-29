Сразу шесть машин столкнулись на юго-востоке Москвы.

В результате ДТП на Люблинской улице никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Движение на участке дороги уже восстановлено, передает «РИА Новости».

Как сообщал портал iz.ru, из-за продолжающихся в столице осадков и ухудшения видимости на дорогах московские власти призвали водителей по возможности отказаться от поездок на личных автомобилях и не пользоваться городским транспортом в понедельник, 29 января.