Прямой эфир

Три человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Калужской области

0
Фото: РИА Новости/МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли и шестеро получили травмы в результате ДТП в Калужской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что крупная авария произошла в Мещовском районе на 234-м км трассы М-3 «Украина». ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей — Volkswagen Passat и Volkswagen Golf. Пострадавшие доставлены в медучреждения.

Портал iz.ru писал о том, что один человек погиб и четверо — трое из которых дети — пострадали в результате столкновения автомобилей. ДТП произошло на 911-м км автодороги «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП под Воронежем с микроавтобусом и легковушкой погиб один человек
Стали известны имена погибших и пострадавших в ДТП на юге Москвы
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017