Три человека погибли и шестеро пострадали в ДТП в Калужской области

Три человека погибли и шестеро получили травмы в результате ДТП в Калужской области. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что крупная авария произошла в Мещовском районе на 234-м км трассы М-3 «Украина». ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей — Volkswagen Passat и Volkswagen Golf. Пострадавшие доставлены в медучреждения.

Портал iz.ru писал о том, что один человек погиб и четверо — трое из которых дети — пострадали в результате столкновения автомобилей. ДТП произошло на 911-м км автодороги «Сибирь» в Уярском районе Красноярского края.