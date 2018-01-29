Трамплины Южно-Сахалинска признали годными для игр «Дети Азии»

Трамплины Южно-Сахалинска проверили на готовность к I зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Для этого в столицу региона прибыл замглавы дирекции по развитию спорта Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Зубков. Он оценивал состояние сооружений для возможности проведения на них масштабных соревнований.

Как сказал Зубков на встрече с министром спорта и молодежной политики области Сергеем Буренковым, комплекс трамплинов в хорошем состоянии. Есть мелкие недочеты, и, если их исправить, комплекс прослужит не одно десятилетие. Кроме того, далеко не в каждом регионе трамплины есть в черте города. Кроме Южно-Сахалинска, это Уфа, Пермь и Москва.

Теперь, уточняет ИА SakhalinMedia, необходимо установить программное обеспечение электронных систем и проложить кабель-каналы для проведения соревнований.

В данный момент о своем намерении участвовать в спортивных играх «Дети Азии» заявили 13 команд. Среди российских спортсменов лыжники из Китая, Турции и Японии. Ожидается участие Южной Кореи. Первые зимние игры «Дети Азии» состоятся на Сахалине с 8 по 17 февраля 2019 года.