Прямой эфир

Трамплины Южно-Сахалинска признали годными для игр «Дети Азии»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Трамплины Южно-Сахалинска проверили на готовность к I зимним международным спортивным играм «Дети Азии». Для этого в столицу региона прибыл замглавы дирекции по развитию спорта Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Зубков. Он оценивал состояние сооружений для возможности проведения на них масштабных соревнований.

Как сказал Зубков на встрече с министром спорта и молодежной политики области Сергеем Буренковым, комплекс трамплинов в хорошем состоянии. Есть мелкие недочеты, и, если их исправить, комплекс прослужит не одно десятилетие. Кроме того, далеко не в каждом регионе трамплины есть в черте города. Кроме Южно-Сахалинска, это Уфа, Пермь и Москва.

Теперь, уточняет ИА SakhalinMedia, необходимо установить программное обеспечение электронных систем и проложить кабель-каналы для проведения соревнований.

В данный момент о своем намерении участвовать в спортивных играх «Дети Азии» заявили 13 команд. Среди российских спортсменов лыжники из Китая, Турции и Японии. Ожидается участие Южной Кореи. Первые зимние игры «Дети Азии» состоятся на Сахалине с 8 по 17 февраля 2019 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МОК не допустил на Олимпиаду в Пхёнчхан 22 российских тренеров и 6 медиков
МОК зарегистрировал 169 российских спортсменов для участия в Играх-2018

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017