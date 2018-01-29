До пяти возросло число жертв атаки на военную академию в Афганистане

Жертвами нападения боевиков на военную академию в Афганистане стали пять человек, еще десять получили ранения.

В понедельник утром, 29 января, группа из пяти боевиков атаковала Национальный оборонный университет имени Маршала Фахима на окраине Кабула.

В ходе спецоперации силовикам удалось ликвидировать двоих террористов, еще одного задержали. Остальные подорвали себя на территории учебного заведения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России), сообщает Independent.