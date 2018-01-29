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Эксперты: Apple не будет выпускать новые iPhone до 2020 года

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Эксперты спрогнозировали предполагаемые сроки выпуска смартфонов iPhone новой модели. По мнению аналитиков, следующий флагман iPhone X появится в продаже не раньше 2020 года, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Такие прогнозы специалисты сделали на основе высказываний аналитика компании KGI Securities Минг-Чи Куо, который предположил, что производство iPhone X прекратится в середине 2018 года. Специалист считает, что к этому времени общее количество поставок достигнет отметки в 62 млн единиц. Несмотря на это, смартфон продолжит пользоваться спросом и в 2019 году.

Эксперты считают, что iPhone X является некой технологической ступенью к новой эпохе смартфонов, которая может начаться в 2020 году. До этого времени специалисты компании Apple будут заниматься модификацией уже имеющихся девайсов. В частности, будут меняться исключительно цвет корпуса, объем памяти и «железо», используемое для работоспособности смартфонов.

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