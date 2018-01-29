Доходы бюджета Крыма за год выросли почти на четверть

За прошлый год доходы консолидированного бюджета Крыма выросли почти на четверть по сравнению с 2016-м. Об этом сообщила министр финансов республики Ирина Кивико.

По ее словам, доходы выросли с 37,8 млрд до 47 млрд рублей, то есть более чем на 9 млрд рублей. Кивико отметила, основной статьей доходов стали налоги на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

Сообщается, что с 2015 года расходы республиканского бюджета увеличились более чем на 60%. В 2017 году они достигли 162 млрд рублей. Кивико также рассказала, что в 2017 году на социальные выплаты крымчанам было направлено почти 17 млрд рублей.

Портал iz.ru писал о заявлении главы региона Аксёнова о том, что инвестиции в инфраструктуру Крыма к 2020 году составят в целом 1 трлн рублей.