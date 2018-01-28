В России ответили на заявления Киева об «удержании» Крыма‍

В России отреагировали на слова депутата Верховной рады Сергея Куницына, который заявил о планах Украины принять меры в 2014 году для того, чтобы помешать воссоединению полуострова с РФ. По словам депутата Госдумы от Севастополя Дмитрия Белика, Украина могла сделать это только с помощью силы.

«Единственное, что могло на какое-то время задержать присоединение Крыма к России, — это широкомасштабная украинская агрессия», — сказал он в разговоре с RT.

Парламентарий отметил, что в тот момент этого сделать никто не мог, так как новая власть «делила наследие Януковича, а войска не знали, что им делать и куда бежать». По его словам, утверждения украинского депутата о том, что «всё запоздало на неделю», являются «лишь попыткой оправдать себя».

Зампред комитета Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что киевские власти просто не смогли бы изменить желания крымчан, которые хотели воссоединиться с Россией.

«Тогда сложилась такая ситуация на Украине, что нам, крымчанам, надо было принимать решение. Мы его приняли», — сказал он, отметив, что комментарий Куницына — «чистый популизм».

Куницын в эфире телеканала «112» заявил, что украинские власти «опоздали на неделю» в возвращении к закону 1992 года, так как не могли выбрать ответственного за решение крымского вопроса.

Ранее 27 января власти Украины заявили, что готовятся создать патрульную полицию Крыма и Севастополя. По их словам, стражи порядка будут работать на других участках до «освобождения» полуострова. Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал это противоречащим здравому смыслу.