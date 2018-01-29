Наводнение в Париже стало самым масштабным за последние 100 лет

Французские власти эвакуировали из столицы более 1,5 тыс. жителей. Уровень воды в Сене поднялся до 6 м и продолжает расти каждый час на 2 см. В Париже из-за обильных осадков затоплены целые кварталы. Без света осталось более 1 тыс. домов, пострадавшим привозят генераторы. Для посещения закрыли Эйфелеву башню, Лувр и собор Нотр-Дам-де-Пари. Многие станции парижской подземки не принимают пассажиров. Наводнение стало самым масштабным за век. Пик стихии ожидают в начале недели.