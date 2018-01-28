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В Колумбии третий раз за сутки атаковали полицейских

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Фото: REUTERS/Jairo Cassian
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В Колумбии совершено третье за сутки нападение на полицейские участки. Погибли два правоохранителя, сообщает портал Heraldo.

Первая атака на полицейских была совершена в 23:50 субботы (7:50 мск воскресенья) в городе Санта-Роса-дель-Сур на севере Колумбии. Тогда неизвестные привели в действие взрывное устройство возле полицейского участка, погибли двое сотрудников правоохранительных органов, один получил ранения.

Второй инцидент произошел 4:00 по местному времени (12:00 мск). Взрыв у отделения полиции прогремел в городе Барранкилья. Погибли четыре человека, 42 пострадали.

Пока власти не сообщили, рассматриваются ли происшествия как теракты.

28 января портал iz.ru сообщал, что в результате взрыва карет скорой помощи в центре Кабула погибли 103 человека, 235 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение «Талибан».

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