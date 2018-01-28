Прямой эфир

Астроном-любитель случайно нашел потерянный в 2005 году спутник NASA

0
Фото: TASS/Zuma/Petar Petrov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потерянный почти 13 лет назад спутник американского космического агентства NASA случайно нашел астроном-любитель. Об этом 28 января сообщило издание TechTimes.

Находка спутника Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE) открывает возможность продолжения уже успешной миссии NASA. Аппарат был запущен в 2000 году для мониторинга магнитосферы Земли.

Связь с ним пропала 18 декабря 2005 года. Было выдвинуто много предположений, что послужило поломкой, в итоге эксперты решили, что контроллер аппарата отключился. Обнаружить местонахождение IMAGE не удалось.

Однако недавно астроном-любитель Скотт Тилли смог поймать сигнал пропавшего спутника. При этом Тилли пытался обнаружить секретный спутник Zuma, который в начале января не вышел на расчетную орбиту и был признан утерянным.

Об открытии астроном 21 января написал в своем блоге, однако на информацию никто не обратил внимания. После этого молодой человек сообщил о находке создателям спутника и получил подтверждение, что зафиксированные сигналы действительно принадлежат IMAGE. В NASA начали устанавливать контакт со спутником.

26 января портал iz.ru сообщал, что США и Россия будут совместно реализовывать программу по имитации полетов в дальний космос SIRIUS.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Астронавты НАСА вышли в открытый космос с борта МКС
«Роскосмос» раскрыл детали миссии «Луна-25»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017