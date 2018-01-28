Астроном-любитель случайно нашел потерянный в 2005 году спутник NASA

Потерянный почти 13 лет назад спутник американского космического агентства NASA случайно нашел астроном-любитель. Об этом 28 января сообщило издание TechTimes.

Находка спутника Magnetopause-to-Aurora Global Exploration (IMAGE) открывает возможность продолжения уже успешной миссии NASA. Аппарат был запущен в 2000 году для мониторинга магнитосферы Земли.

Связь с ним пропала 18 декабря 2005 года. Было выдвинуто много предположений, что послужило поломкой, в итоге эксперты решили, что контроллер аппарата отключился. Обнаружить местонахождение IMAGE не удалось.

Однако недавно астроном-любитель Скотт Тилли смог поймать сигнал пропавшего спутника. При этом Тилли пытался обнаружить секретный спутник Zuma, который в начале января не вышел на расчетную орбиту и был признан утерянным.

Об открытии астроном 21 января написал в своем блоге, однако на информацию никто не обратил внимания. После этого молодой человек сообщил о находке создателям спутника и получил подтверждение, что зафиксированные сигналы действительно принадлежат IMAGE. В NASA начали устанавливать контакт со спутником.

26 января портал iz.ru сообщал, что США и Россия будут совместно реализовывать программу по имитации полетов в дальний космос SIRIUS.