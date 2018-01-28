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Рауль Кастро возглавил факельный марш в честь главного героя Кубы

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Фото: Global Look Press/Vladimir Molina/Xinhua
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Массовое факельное шествие состоялось в ночь на воскресенье в Гаване в честь 165-й годовщины со дня рождения главного национального героя Кубы Хосе Марти (1853–1895). В марше, возглавляемом председателем госсовета и совета министров Кубы Раулем Кастро, приняли участие тысячи студентов.

По традиции молодежь собралась у парадной лестницы Гаванского университета и спела национальный гимн, а затем отправилась к небольшому парку, носящему имя Марти. Участники шествия несли зажженные факелы и скандировали лозунги: «Я Фидель!», «Да здравствует революция», «Родина или смерть! Мы победим!», «Да здравствуют Фидель и Рауль!»

Мероприятие транслировали в прямом эфире по кубинскому ТВ. Оно завершилось концертом на Малеконе — знаменитой гаванской набережной,  указывает ТАСС.

В стране Марти называют «апостолом революции». Он был идеологом, организатором и участником освободительной борьбы против испанского владычества, но погиб в бою с испанцами у местечка Дос-Риос на востоке Кубы.

После себя герой также оставил богатое литературное наследие, пронизанное идеями независимости и справедливости.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Гаване открылась фотовыставка, посвященная российским новогодним традициям. Она проходит в Музее революции.

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