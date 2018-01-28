Янис Калниньш: «Выброшенный Ежовым блин нашелся в Санкт-Петербурге»

Концовка регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выдалась крайне непростой для вратаря хоккейного клуба «Динамо» (Рига) и сборной Латвии Яниса Калниньша. Провалившие сезон рижане сейчас пытаются выбраться с последнего места турнирной таблицы, а 26-летний голкипер после Нового года стал участником двух курьезных эпизодов.

Сначала его команда неожиданно выиграла дома у одного из лидеров Восточной конференции — нижнекамского «Нефтехимика» (2:1). После финальной сирены, пока рижане праздновали успех, вратарь соперника Илья Ежов поднял со льда лежавший блин Яниса Калниньша и выбросил его на трибуну. Позднее латвийский вратарь сообщил, что инвентарь так и не нашелся.

В следующем домашнем матче «Динамо» в овертайме проиграло «Салавату Юлаеву» (3:4). Ведя со счетом 1:0, прибалтийский коллектив позволил уфимцам сравнять счет броском Максима Гончарова с центра площадки — Янис Калниньш пропустил гол из-за того, что его ловушка оказалась дырявой.

После визита к московскому «Спартаку» (2:5) страж ворот рижан в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о судьбе своего вратарского блина, курьезе с ловушкой и причинах неудач команды в нынешнем сезоне.

— Пропавший блин вам вернули?

— Да, его нашли. И доставили обратно. Через 3–4 дня после матча с «Нефтехимиком» его отыскали в Санкт-Петербурге. Не знаю, кто увез туда этот блин из Риги (Улыбается.). Когда в СМИ появилась новость про пропажу, с клубом связались те, кто его нашел. И ребята из нашей молодежной команды во время визита в Питер на матч МХЛ забрали блин. В общем, закончилось всё хорошо.

— С болельщиком, отдавшим блин, планируете встретиться?

— Следующий выезд в Питер только в следующем сезоне. Долго еще. Но, конечно, по приезде надо будет встретиться с этим болельщиком.

— С Ильей Ежовым не обсуждали его поступок?

— С тех пор я с ним еще не разговаривал. Но очень хочется спросить, что у него было в голове в этот момент (Смеется.). Так что пусть ждет следующего сезона и матчей «Динамо» с «Нефтехимиком». Теперь это будет принципиальное противостояние.

— А как вышло, что ваша ловушка в матче с «Салаватом» оказалась дырявой?

— Ловушка сделана из кожи. В ней есть шнур, который порвался во время игры. Не знаю, случилось это во время броска игрока «Салавата» или к тому моменту она уже была рваной. Трудно сказать — я не заметил. Но случай очень необычный. Остается только улыбаться по этому поводу.

— Какие задачи стоят перед клубом на остаток сезона? Уйти с последнего места?

— Конечно, хотим выиграть каждую игру. Многое в этом сезоне получалось, иногда был хороший хоккей в нашем исполнении. Но один раз упустим чужого игрока в своей зоне — сразу гол. Матч со «Спартаком» из таких: на равных играем полтора периода, счет 2:2, и после нескольких ошибок вдруг разваливаемся ко второму перерыву.

— Этот сезон мог сложиться для рижского «Динамо» по-другому?

— Шансы были. У нас были неплохие предсезонные матчи. И первые игры регулярного чемпионата удались. Потом слишком много игроков травмировались. И всё пошло не так, как мы хотели. Очень много времени понадобилось, чтобы найти свою игру после всех этих проблем. Только к концу сезона удалось начать показывать хороший хоккей.

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