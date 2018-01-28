Прямой эфир

Янис Калниньш: «Выброшенный Ежовым блин нашелся в Санкт-Петербурге»

Вратарь рижского «Динамо» — о неудачах в нынешнем сезоне КХЛ и пропавшей из-за голкипера «Нефтехимика» амуниции
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Концовка регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выдалась крайне непростой для вратаря хоккейного клуба «Динамо» (Рига) и сборной Латвии Яниса Калниньша. Провалившие сезон рижане сейчас пытаются выбраться с последнего места турнирной таблицы, а 26-летний голкипер после Нового года стал участником двух курьезных эпизодов.

Сначала его команда неожиданно выиграла дома у одного из лидеров Восточной конференции — нижнекамского «Нефтехимика» (2:1). После финальной сирены, пока рижане праздновали успех, вратарь соперника Илья Ежов поднял со льда лежавший блин Яниса Калниньша и выбросил его на трибуну. Позднее латвийский вратарь сообщил, что инвентарь так и не нашелся.

Рижское «Динамо» расторгло контракт с Николаем Жердевым
Латвийский хоккейный клуб прекратил сотрудничество с известным российским нападающим

В следующем домашнем матче «Динамо» в овертайме проиграло «Салавату Юлаеву» (3:4). Ведя со счетом 1:0, прибалтийский коллектив позволил уфимцам сравнять счет броском Максима Гончарова с центра площадки — Янис Калниньш пропустил гол из-за того, что его ловушка оказалась дырявой.

После визита к московскому «Спартаку» (2:5) страж ворот рижан в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал о судьбе своего вратарского блина, курьезе с ловушкой и причинах неудач команды в нынешнем сезоне.

— Пропавший блин вам вернули?

— Да, его нашли. И доставили обратно. Через 3–4 дня после матча с «Нефтехимиком» его отыскали в Санкт-Петербурге. Не знаю, кто увез туда этот блин из Риги (Улыбается.). Когда в СМИ появилась новость про пропажу, с клубом связались те, кто его нашел. И ребята из нашей молодежной команды во время визита в Питер на матч МХЛ забрали блин. В общем, закончилось всё хорошо.

— С болельщиком, отдавшим блин, планируете встретиться?

— Следующий выезд в Питер только в следующем сезоне. Долго еще. Но, конечно, по приезде надо будет встретиться с этим болельщиком.

— С Ильей Ежовым не обсуждали его поступок?

— С тех пор я с ним еще не разговаривал. Но очень хочется спросить, что у него было в голове в этот момент (Смеется.). Так что пусть ждет следующего сезона и матчей «Динамо» с «Нефтехимиком». Теперь это будет принципиальное противостояние.

— А как вышло, что ваша ловушка в матче с «Салаватом» оказалась дырявой?

— Ловушка сделана из кожи. В ней есть шнур, который порвался во время игры. Не знаю, случилось это во время броска игрока «Салавата» или к тому моменту она уже была рваной. Трудно сказать — я не заметил. Но случай очень необычный. Остается только улыбаться по этому поводу.

— Какие задачи стоят перед клубом на остаток сезона? Уйти с последнего места?

— Конечно, хотим выиграть каждую игру. Многое в этом сезоне получалось, иногда был хороший хоккей в нашем исполнении. Но один раз упустим чужого игрока в своей зоне — сразу гол. Матч со «Спартаком» из таких: на равных играем полтора периода, счет 2:2, и после нескольких ошибок вдруг разваливаемся ко второму перерыву.

— Этот сезон мог сложиться для рижского «Динамо» по-другому?

— Шансы были. У нас были неплохие предсезонные матчи. И первые игры регулярного чемпионата удались. Потом слишком много игроков травмировались. И всё пошло не так, как мы хотели. Очень много времени понадобилось, чтобы найти свою игру после всех этих проблем. Только к концу сезона удалось начать показывать хороший хоккей.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Микс Индрашис: «Николай Жердев — хороший парень и большой мастер»
Хоккеист рижского «Динамо» Микс Индрашис — о дебюте в роли капитана команды, матче с ЦСКА под руководством нового главного тренера и переходе в клуб двукратного чемпиона мира
Спортивные выходные с «Известиями»
Решающие встречи Открытого чемпионата Австралии по теннису с участием россиянок, чемпионат Европы по санному спорту, матчи российских клубов в баскетбольной Евролиге, игра лидера мирового волейбола в чемпионате РФ и борьба «Амура» за плей-офф КХЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017