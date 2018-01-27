Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали о влиянии сестры Ким Чен Ына на силовой блок в КНДР

0
Фото: Global Look Press
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» утверждает, что младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон получила партийный пост, дающий ей полномочия управлять полицией и армией страны.  

Это предположение издание делает со ссылкой на источники в правительстве Северной Кореи. «Чосон Ильбо» приводит в пример одно из партийных совещаний, на котором Ким Ё Чжон заняла место рядом с Чхве Рён Хэ, одним из главных помощников северокорейского лидера, а вместе с ней сидели и чиновники министерской иерархии.

Журналисты отмечают, что такая рассадка не является случайной и проводится в соответствии с занимаемым положением во власти.

«Если судить по тому месту, где она сидит, то есть вероятность, что ее повысили», — резюмирует газета.

Издание утверждает, что Ким Ё Чжон стала руководителем административного отдела ЦК Трудовой партии Кореи, заведующим министерством госбезопасности, прокуратурой и полицией.

Ранее силовой блок находился в введении дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка, пока его не казнили в конце  2013 года. «Чосон Ильбо» предполагает, что сестра Ким Чен Ына стала заведовать этой отраслью для того, чтобы сдерживать влияние Чхве Рён Хэ и не позволять тому концентрировать в руках много власти.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи намеревался отправить на предстоящую Олимпиаду в Пхёнчхан артисток своей любимой группы «Моранбон». Об этом музыкальном коллективе известно, что Ким Чен Ын лично занимается отбором его участниц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Олимпиаде в Пхёнчхане могут спеть любимые певицы Ким Чен Ына
Лидер КНДР уверен в способности страны 100 лет не испытывать трудности под санкциями

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017