СМИ узнали о влиянии сестры Ким Чен Ына на силовой блок в КНДР

Южнокорейская газета «Чосон Ильбо» утверждает, что младшая сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон получила партийный пост, дающий ей полномочия управлять полицией и армией страны.

Это предположение издание делает со ссылкой на источники в правительстве Северной Кореи. «Чосон Ильбо» приводит в пример одно из партийных совещаний, на котором Ким Ё Чжон заняла место рядом с Чхве Рён Хэ, одним из главных помощников северокорейского лидера, а вместе с ней сидели и чиновники министерской иерархии.

Журналисты отмечают, что такая рассадка не является случайной и проводится в соответствии с занимаемым положением во власти.

«Если судить по тому месту, где она сидит, то есть вероятность, что ее повысили», — резюмирует газета.

Издание утверждает, что Ким Ё Чжон стала руководителем административного отдела ЦК Трудовой партии Кореи, заведующим министерством госбезопасности, прокуратурой и полицией.

Ранее силовой блок находился в введении дяди Ким Чен Ына Чан Сон Тхэка, пока его не казнили в конце 2013 года. «Чосон Ильбо» предполагает, что сестра Ким Чен Ына стала заведовать этой отраслью для того, чтобы сдерживать влияние Чхве Рён Хэ и не позволять тому концентрировать в руках много власти.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи намеревался отправить на предстоящую Олимпиаду в Пхёнчхан артисток своей любимой группы «Моранбон». Об этом музыкальном коллективе известно, что Ким Чен Ын лично занимается отбором его участниц.