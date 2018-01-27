Поклонская рассказала о предках из Сербии

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская заявила, что в качестве первой официальной поездки за границу она выбрала бы Сербию. Она пояснила этот выбор тем, что некоторые ее предки родились в Сербии.

«Сербия, потому что некоторые мои предки родом из Сербии», — сказала Поклонская «РИА Новости». Депутат добавила, что во вторую официальную поездку направилась бы во Францию.

Поклонская рассказала, что она часто встречается с политиками из Франции. «Очень приятные люди и уважительно относятся к нам, в частности к выбору крымчан», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Наталья Поклонская пригласила Дональда Трампа в Крым.