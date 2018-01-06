Прямой эфир

В Раде назвали причину сохранения гражданства Поклонской

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко рассказал, почему Киев не стал лишать украинского гражданства экс-генпрокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую.

По его словам, государственная миграционная служба (ГМС) Украины не располагает документальным подтверждением того, что Поклонская нарушила закон о гражданстве.

Лещенко подчеркнул, что Поклонская не могла бы стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт, передает «Газета.ру».

Ранее украинские власти назвали Поклонскую военным преступником.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Стала известна причина выхода «Грузинского легиона» из ВСУ
Порошенко заявил об энергетической независимости Украины от России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017