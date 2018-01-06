В Раде назвали причину сохранения гражданства Поклонской
Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко рассказал, почему Киев не стал лишать украинского гражданства экс-генпрокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую.
По его словам, государственная миграционная служба (ГМС) Украины не располагает документальным подтверждением того, что Поклонская нарушила закон о гражданстве.
Лещенко подчеркнул, что Поклонская не могла бы стать депутатом Госдумы, не получив российский паспорт, передает «Газета.ру».
Ранее украинские власти назвали Поклонскую военным преступником.