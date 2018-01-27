Опубликовано видео с терпящего бедствие судна «Восток»

Власти Приморского края разместили на своем сайте видеозапись, снятую одним из моряков пропавшего в Японском море судна «Восток».

На кадрах видно, что корабль сильно обледенел, палубу заливает вода.

«Вот, вот так мы и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, там все заливает… сейчас будем как-то прорываться», –– рассказал автор видео.

Сахалинский траулер «Восток» пропал 25 января. В 50–70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный радиобуй судна. На борту находились 20 человек. Еще один матрос, ранее считавшийся пропавшим, оказался жив. Позже он рассказал о своем спасении.

По предварительной версии, корабль потерпел крушение, попав в 4–5-балльный шторм. Погодные условия и сейчас остаются тяжелыми, в районе поиска ветер достигает 20 м/с.

В поисках «Востока» задействованы два вертолета Ми-8, самолет Бе-200 и несколько кораблей. Также корабль пытались обнаружить из космоса.

К поисково-спасательным работам привлечены более 100 человек.

В зоне поисков нашли два спасжилета и спасательные круги. 27 января были обнаружены два плота, их подняли на борт судна «Спасатель Заборщиков».

26 января портал iz.ru сообщал, что появились подробности о последнем сеансе связи с «Востоком».