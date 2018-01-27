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Трампу предложили возглавить лондонский «Арсенал»

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп получил предложение стать главным тренером футбольного клуба из Лондона «Арсенал». Такую инициативу во время интервью с ним озвучил телеведущий Пирс Морган, который сам является давним болельщиком «канониров».

«Тот момент, когда я предложил президенту Трампу стать новым менеджером «Арсенала», потому что он бы построил надежную защитную стену, имеет атакующую философию и хочет выигрывать трофеи любой ценой», — пояснил журналист в Twitter.

К своему твиту Морган прикрепил фото, на котором дарит Трампу футболку игрока «Арсенала» под номером 45.

Ранее в ходе выступления на экономическом форуме в Давосе американский президент назвал себя черлидером США. По словам Трампа, являться таковым ему легко, поскольку он «любит свою страну».

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