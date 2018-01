Трампу предложили возглавить лондонский «Арсенал»

Президент США Дональд Трамп получил предложение стать главным тренером футбольного клуба из Лондона «Арсенал». Такую инициативу во время интервью с ним озвучил телеведущий Пирс Морган, который сам является давним болельщиком «канониров».

«Тот момент, когда я предложил президенту Трампу стать новым менеджером «Арсенала», потому что он бы построил надежную защитную стену, имеет атакующую философию и хочет выигрывать трофеи любой ценой», — пояснил журналист в Twitter.

*WORLD EXCLUSIVE*

The moment I invite President Trump to be Arsenal's new manager - because he'd build a strong defensive wall, have an attacking philosophy & want to win big trophies at all costs.

See his hilarious response on Sunday night, ITV, 10pm. #TrumpMorgan pic.twitter.com/pVZdFD6N0J