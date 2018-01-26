Трамп назвал себя чирлидером США

Президент США Дональд Трамп назвал себя чирлидером для своей страны.

Так он охарактеризовал себя во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

«Я думаю, что любой, кто представляет компанию или страну, должен стать ее чирлидером, в противном случае то, что вы делаете, не сработает», — цитирует Трампа РБК.

При этом глава Белого дома заявил, что ему легко быть чирлидером, поскольку он любит свою страну.

Чирлидер — участник группы поддержки команды, в России принято считать, что чирлидингом занимаются девушки.

23 января портал iz.ru рассказал, что Трамп проиграл бы кандидатам-демократам, если бы выборы состоялись прямо сейчас.

Трамп проиграл бы сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу, бывшему вице-президенту США Джозефу Байдену, а также известной американской телеведущей Опре Уинфри, если бы они выставили свои кандидатуры, сообщает ТАСС.