МОК предостерег спортсменов от демонстрации символики РФ на Играх-2018

Международный олимпийский комитет опубликовал свод правил поведения для «олимпийских спортсменов из России» на Олимпиаде в Южной Корее.

Согласно документу, в соответствии с решением исполкома МОКа от 5 декабря 2017 года, для «олимпийских атлетов из России» разработана инструкция поведения.

Так, допущенные к соревнованиям атлеты из нашей страны обязаны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОКа, воздерживаться от любых демонстраций гимна и флага России, не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей.

Оговаривается, что если правила будут нарушаться, то они приведут к отзыву приглашения спортсмена и/или лишению аккредитации.

«Соблюдение правил означает, в частности, неучастие в каких-либо инициативах, которые могут восприниматься как обход духа решения исполкома МОКа», — поясняет комитет.

Создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением россиянами этих правил на Играх-2018. Ее возглавляет заместитель генерального директора МОКа Пере Миро.

При этом МОК разрешил использование российского флага болельщиками, оговорившись, что это не должно превращаться в организованную политическую демонстрацию.