МОК предостерег спортсменов от демонстрации символики РФ на Играх-2018
Международный олимпийский комитет опубликовал свод правил поведения для «олимпийских спортсменов из России» на Олимпиаде в Южной Корее.
Согласно документу, в соответствии с решением исполкома МОКа от 5 декабря 2017 года, для «олимпийских атлетов из России» разработана инструкция поведения.
Так, допущенные к соревнованиям атлеты из нашей страны обязаны появляться только в утвержденной форме с логотипами МОКа, воздерживаться от любых демонстраций гимна и флага России, не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей.
Оговаривается, что если правила будут нарушаться, то они приведут к отзыву приглашения спортсмена и/или лишению аккредитации.
«Соблюдение правил означает, в частности, неучастие в каких-либо инициативах, которые могут восприниматься как обход духа решения исполкома МОКа», — поясняет комитет.
Создана рабочая группа, которая будет следить за соблюдением россиянами этих правил на Играх-2018. Ее возглавляет заместитель генерального директора МОКа Пере Миро.
При этом МОК разрешил использование российского флага болельщиками, оговорившись, что это не должно превращаться в организованную политическую демонстрацию.