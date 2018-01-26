Жилой дом горит в Надымском районе ЯНАО

Двухэтажный жилой дом горит в населенном пункте Пангоды Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом заявили в региональном управлении МЧС в пятницу, 26 января.

«Площадь пожара составляет 630 кв. м», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом из здания эвакуированы 65 человек, жертв и пострадавших нет, пожару присвоен третий уровень сложности из пяти.

23 января на складе Московского метрополитена в северной части столицы произошел пожар площадью 200 кв. м.

В этом помещении находится временный склад стройматериалов станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской ветки метро.