Жилой дом горит в Надымском районе ЯНАО
Двухэтажный жилой дом горит в населенном пункте Пангоды Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
Об этом заявили в региональном управлении МЧС в пятницу, 26 января.
«Площадь пожара составляет 630 кв. м», — цитирует сообщение ТАСС.
При этом из здания эвакуированы 65 человек, жертв и пострадавших нет, пожару присвоен третий уровень сложности из пяти.
23 января на складе Московского метрополитена в северной части столицы произошел пожар площадью 200 кв. м.
В этом помещении находится временный склад стройматериалов станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской ветки метро.