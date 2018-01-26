Названа причина пожара в московской квартире, унесшего жизни двоих детей

По предварительным данным, причиной пожара в квартире на западе Москвы, в результате которого погибли два ребенка, стало замыкание электропроводки. Об этом порталу iz.ru стало известно в пятницу, 26 января.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Работа по установлению обстоятельств произошедшего продолжается.

Пожар в многоквартирном доме на улице 50-летия Октября произошел 25 января. В момент возгорания в квартире находилась 60-летняя женщина, шестилетний мальчик и двухлетняя девочка. Дети сильно пострадали от огня и умерли по дороге в больницу.