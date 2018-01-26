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Пожар в тульском перинатальном центре потушен

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Фото: TASS/Zuma/Alexandr Kryazhev
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Пожарные ликвидировали возгорание в Тульском областном перинатальном центре, расположенном на 2-м проезде Гастелло. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчеров в 14:30 26 января. После этого на место выехала пожарная бригада.

«Открытое горение ликвидировано в 14:41. Пострадавших нет. В результате происшествия сгорел мусор», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В ликвидации возгорания были задействованы 40 человек и 13 единиц техники.

Ранее портал iz.ru писал, что при пожаре в доме Заводского района Саратова пострадали девять человек, трое из них были госпитализированы.

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