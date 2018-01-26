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Глыба льда упала с крыши на ребенка в Брянске

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Ледяная глыба обрушилась с крыши на улице Киевская в Брянске. В этот момент у стен здания находились женщина с шестилетним ребенком. Они не пострадали.

Как сообщает интернет-газета «Брянские новости», инцидент произошел накануне. По словам самой женщины, пласт льда был толщиной около 5 см. Льдина не задела ее сына только потому, что он успел отпрыгнуть.

В ЖЭКе женщине сообщили, что день назад убирали снег с крыши этого дома, а за сосульки должен отвечать собственник. В городской администрации ей пообещали принять меры.

Впрочем, когда мама с ребенком через два часа вновь были в этом районе, неотколовшаяся часть льдины так и продолжала висеть, никакого ограждения выставлено не было.

Накануне портал iz.ru сообщал о том, что с предупреждением в адрес жителей Удмуртии выступило главное управление МЧС по республике. Там сказали, что из-за большого количества снега есть опасность схода льда с крыш зданий, и призвали по возможности не подходить близко к стенам домов и не парковать машины под их крышами.

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