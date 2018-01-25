Жителей Удмуртии предупреждают об угрозе схода с крыш снега и льда

Главное управление МЧС по Удмуртии выступило с предупреждением в адрес жителей республики — из-за большого количества снега есть опасность схода льда с крыш зданий.

Как сообщает ИА «Сусанин», населению рекомендовано по возможности не подходить близко к стенам домов. Особенно это касается детей и женщин с колясками. В случае появления подозрительного шума сверху, необходимо прижаться к стене, укрытием может послужить козырек крыши.

Также спасатели рекомендуют не оставлять машины около зданий, если на их карнизах образовались наледи и сосульки.

Между тем сегодня глава Ижевска Юрий Тюрин провел совещание с руководителями всех служб и районов по вопросам уборки снега с городских улиц. Тюрин на «твердую четверку» оценил расчистку улиц, но при этом отметил, что к работе управляющих компаний остаются вопросы.

При этом градоначальник сослался на жителей Ижевска, от которых поступает много нареканий по поводу несвоевременной и некачественной уборки переходов и дворов.