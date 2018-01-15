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Около 30 рыбаков сами эвакуировались с льдины на острове Русский

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Рыбакам удалось самостоятельно покинуть отрывавшуюся от берега льдину во время зимней рыбалки в бухте Аякс на острове Русский в Приморье. Когда спасатели прибыли к месту происшествия, люди были уже в  безопасности.

Как сообщает ИА PrimaMedia, около 30 человек рыбачили на льдине, когда увидели, что по льду пошла трещина. Она увеличилась на глазах. Опасаясь, что их унесет в море, рыбаки побежали к берегу, побросав улов и снасти. Впрочем, позже в МЧС по Приморскому краю сообщили, что льдина так и не оторвалась от берега.

Агентство отмечает, что в последние дни во Владивостоке установилась теплая погода, поэтому находиться на льду небезопасно. В конце осени депутаты краевого законодательного собрания внесли правки в местный закон об административных правонарушениях. Они устанавливают ответственность за выезд на лед. За это может быть наложен штраф от 1 до 3 тыс. рублей.

На прошлой неделе грузовик с 20 т нефти провалился под лед на реке Лене. Ситуацию осложняло то, что из-за тонкого льда к месту провала не могла подъехать спасательная техника.

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