Двух рыбаков унесло на льдине в залив Советская Гавань

Два рыбака были спасены в Советско-Гаванском районе Хабаровского края. Их на льдине унесло в залив. Инцидент произошел сегодня утром.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, им поступило сообщение о том, что льдину с людьми отнесло на расстояние 100 м от берега в районе поселка Заветы Ильича. Группа спасателей немедленно выдвинулась на место происшествия.

Позже стало известно, что рыбаков со льдины снял экипаж проходящего мимо судна «Капитан Хлебников». Медицинская помощь им не понадобилась.

Между тем, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Хабаровского края Равиля Латыпова, сейчас на морском побережье отмечается малая толщина льда. Он неустойчив. Велик риск отрыв льдин от берега или их разломы. Специалист призвал рыбаков не выходить на лед.

15 января льдина, на которой находились 30 рыбаков, откололась от берега в бухте Аякс на острове Русский в Приморье. Люди смогли самостоятельно выбежать на берег.