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МЧС удалось снять рыбаков с оторвавшейся от берега Камы льдины

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Под Пермью спасены четверо рыбаков, которые оказались на льдине, оторвавшейся от берега на Каме. Обошлось без пострадавших.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, сообщение о том, что льдина с людьми оторвалась от берега, поступило на пульт дежурного в 10:55. В опасности находились пять человек. Одному удалось выбраться на берег, остальные уплыли вниз по реке.

В спасательной операции принимали участие 25 человек, восемь единиц техники и пожарный катер «Вьюн-8».

Как сообщал портал iz.ru, 11 декабря льдина с пятью рыбаками откололась от берега Камы в районе Нижнекамской ГЭС. В результате происшествия погибли два человека — отец и сын.

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