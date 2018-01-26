Познер призвал российские СМИ к грамотному освещению ЧП

Телеведущий Владимир Познер считает, что федеральные каналы должны полноценно освещать чрезвычайные происшествия, которые происходят в стране. Так он прокомментировал «не слишком подробное» освещение СМИ нападений в школах в Перми и Бурятии.

«Любые попытки то или иное явление замолчать обречены на провал, потому что тогда пойдут слухи, а слухи — всегда неточные», — приводит его слова ТАСС.

При этом, по словам ведущего, эти сюжеты надо показывать «правильно»: как можно быстрее, достовернее и с оценкой, которая вытекает из показа.

«Если показывать нападения как детектив или триллер, если получается, что люди, в этом участвовавшие, — крутые, тогда, конечно, такие сюжеты могут вовлечь в подобные истории и других детей», — пояснил он.

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал медиа аккуратно освещать трагедии в школах. Он подчеркнул, что вопрос является исключительно прерогативой редакционной политики того или иного издания.