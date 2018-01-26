Борьбу с незаконной продажей алкоголя усилили в Приамурье

Борьбу с незаконной продажей алкогольной продукции усилили в Приамурье. За четыре месяца было выявлено около 50 нарушений. Продавцам грозят штрафы до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

За последние четыре месяца полицейские выявили 49 нарушений розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции. Административная ответственность ждет также тех, кто занимается продажей алкоголя, производимого в домашних условиях, сообщает Asn24.ru.

Требования к реализации крепких напитков ужесточились и для заведений общественного питания. Лишиться лицензии предприятие может за продажу крепких напитков несовершеннолетним, а за продажу алкоголя без лицензии продавец может получить штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей.

В 2017 году в регионе было возбуждено 50 уголовных дел по факту нарушений производства и реализации алкоголя и было изъято около 90 тыс. л продукции. Сообщается, что большинство нарушений касалось маркировки продукции и использования поддельных акцизных марок.