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Роскомнадзор ограничил доступ к нелегальным спортивным трансляциям

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Роскомнадзор, руководствуясь определением Московского городского суда, принял предварительные меры по обеспечению защиты прав ООО «КХЛ-Маркетинг» на трансляции телеканалов КХЛ и КХЛ HD. Об этом в пятницу, 26 января, сообщает ведомство.

К настоящему времени «пиратские» трансляции телеканалов прекращены на 62 сайтах, ограничен доступ к страницам 16 ресурсов, которые после получения уведомления не прекратили доступ к незаконно распространяемым телетрансляциям.

Ожидается, что трансляции будут прекращены еще на 32 сайтах. Установленный срок исполнения ими требований властей еще не истек.

Нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность в интернете установлены статьями 15.2, 15.6, 15.6-1 и 15.7 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Решения об ограничении доступа к пиратским сайтам принимает Мосгорсуд.

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