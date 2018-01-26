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Площадку для дрифта и мотокросса построят в московских Печатниках

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Фото: официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru
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Площадка для мото- и велокросса, а также для занятий автомобильным спортом появится в московских Печатниках, информирует портал мэра столицы.

Объект будет располагаться между проектируемыми проездом № 4386 и левым берегом Москвы-реки.

«На территории площадью более 28 га появятся огороженные трассы для картинга, дрифта (техника прохождения поворотов на автомобиле), мото- и велокросса», — говорится в сообщении.

Власти планируют построить четыре закольцованные трассы, протяженность самой длинной из них составит  около 1,9 тыс. м. Площадку оборудуют пунктами проката спортивного оборудования с раздевалками и душевыми.

Кроме того, в проект включено благоустройство набережной протяженность 750 м — на ней создадут прогулочную зону с 500 крупномерными деревьями и 1,5 тыс. кустарников.

Ранее портал iz.ru писал, что строительство надземного пешеходного перехода на ТПУ «Дубровка» на улице 7-й Кожуховской завершится в конце июня.

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