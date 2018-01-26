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На пропавшем судне было достаточное количество спасательных плотов

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Фото: IZ.RU
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Пропавшее в Японском море судно «Восток» было укомплектовано необходимым количеством средств спасения. Об этом заявил Станислав Мальчевский, генеральный директор компании «ДВ-флот», которой принадлежит траулер.

«Судно было в полной боевой готовности. И спасательных жилетов и плотов было достаточно на то количество экипажа, которое находилось на судне», — цитирует Мальчевского «Интерфакс».

Гендиректор компании-судовладельца также добавил, что судно находилось в хорошем техническом состоянии.

Портал iz.ru писал о том, что, несмотря на шторм и сильный ветер в районе поисков, спасательная операция не прекращалась. Пропавший траулер в Японском море искали всю ночь, но следов судна и людей найти не удалось. В настоящее время к поисковым работам привлечены два вертолета Ми-8, самолет Бе-200ЧС, а также морское судно «ФЕСКО-Диомид» и спасательный буксир «Спасатель Заборщиков».

Рыболовное судно подало сигнал бедствия утром 25 января у южного побережья Приморья в Японском море. На борту траулера находится 21 человек. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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