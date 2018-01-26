Спасатели извлекли из реки Лены затонувший автокран

Спасатели подняли со дна реки Лены в Иркутской области автокран, который пытался достать из воды бензовоз, провалившийся под лед.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МЧС.

В ведомстве отметили, что сейчас ведутся работы по подъему бензовоза. В воде также остается трактор, который будут извлекать последним.

Инцидент произошел 11 января вблизи села Кривая Лука. Пересекая реку, под лед провалился бензовоз с 20 т нефтепродуктов. Водителю удалось выбраться. Позже местные жители попытались вытянуть машину с помощью автокрана, но тот также провалился под лед. Неудачной оказалась и попытка достать технику на поверхность с помощью трактора весом 25 т.