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Еще один трактор направят для подъема затонувшей техники на Лене

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Аварийные службы направят еще один трактор для подъема трех единиц техники, затонувших в реке Лена в Киренском районе Иркутской области. Об этом информирует районная Единая диспетчерская служба.

Инцидент произошел 11 января вблизи села Кривая Лука. Пересекая реку, под лед провалился бензовоз с 20 т нефтепродуктов. Водителю удалось выбраться из транспортного средства. Позже местные жители попытались вытянуть его с помощью автокрана, но тот также провалился под лед. Неудачной оказалась и попытка достать технику на поверхность с помощью трактора весом 25 т.

«На месте провала наращивали лед. Завтра сюда прибудет трактор. С его помощью попытаются поднять бензовоз. Дальше будет приниматься решение по подъему другой техники», — приводит «РИА Новости» комментарий представителя диспетчерской службы.

Работы по извлечению техники были приостановлены из-за морозов. Сейчас температура воздуха в регионе составляет минус 25 градусов.

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