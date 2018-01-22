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Подъем затонувшей на Лене тяжелой техники приостановлен из-за морозов

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Работы по подъему затонувшей тяжелой техники на реке Лене в Киренском районе Иркутской области приостановлены из-за аномально холодной погоды. Об этом информирует пресс-служба регионального главка МЧС.

«Аварийно-спасательные работы по подъему техники в Киренском районе приостановлены по погодным условиям. Температура воздуха на месте опустилась ниже 50 градусов», — приводит ТАСС комментарий представителя ведомства.

В ночь на 11 января на реке Лене под лед провалилась автоцистерна, перевозившая нефтепродукты, его водитель смог выбраться из затонувшего транспортного средства. Позже он направил на место автокран, чтобы вытащить бензовоз, однако лед также не выдержал давления. 16 января при попытке извлечь большегрузы в этом же месте провалился трактор весом 25 т.

Спасатели прорубили во льду майну длиной 30 м, чтобы поднять на берег технику с помощью тросов.

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