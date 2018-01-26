Минпромторг исключил подорожание жизненно важных лекарств в 2018 году

Цены на жизненно важные лекарства снизились за 2017 год на 1,8% и не вырастут в 2018 году.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Цены на препараты сегмента жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств в 2017 году снизились на 1,8% и не вырастут в 2018 году», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сегмент жизненно необходимых и важнейших препаратов составляет около 35–40% от общего объема рынка.

Собеседник агентства пояснил, что на цены на фармацевтическом рынке России влияет несколько факторов: большая доля российского рынка представлена лекарственными препаратами, на которые не регулируются цены. Однако рост цен в этом сегменте регулируется спросом, который стабилен на протяжении многих лет.

Ранее «Известия» писали, что Минпромторг ожидает в 2018 году подорожания лекарств в среднем на 7%. Отечественные производители в прошлом году стали выпускать более дорогие медикаменты, а за 10 месяцев объем российского фармацевтического рынка вырос на 10%.