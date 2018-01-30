Боевики возвращаются на Балканы

Православному населению на Балканах грозит опасность из-за возвращения боевиков из Сирии. Республика Сербская (РС), автономная часть Боснии и Герцеговины (БиГ), в этой связи уже усилила меры безопасности. Об этом «Известиям» рассказал руководитель представительства РС в России Душко Перович. Глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич заявил «Известиям», что проблема касается всего региона. По его словам, вероятность совершения терактов против сербских политиков сейчас высока.

Ряд исследований (использованных в недавнем докладе ООН, имеется в распоряжении «Известий») свидетельствуют о том, что в Европе лидерами по «экспорту» боевиков для террористических организаций (ИГИЛ, «Джебхат ан-Нусра» — деятельность организаций запрещена в России) стали именно Косово и БиГ. Глава представительства РС в России Душко Перович рассказал «Известиям», что после разгрома ИГИЛ боевики начинают возвращаться домой.

— По официальным данным, из Боснии уехало воевать около 700 человек. У нас есть информация, что эта цифра в действительности в два или даже в три раза выше. Эти люди с «искалеченными головами» представляют прямую угрозу, особенно для сербов. Поэтому РС с начала года серьезно усилила меры безопасности. Это касается работы наших правоохранительных органов и других структур, — отметил в беседе с «Известиями» Душко Перович.

Источники в РС, близкие к силовым структурам, пояснили, что речь идет об «увеличении мероприятий по профилактике, антитеррористических рейдов».

Душко Перович добавил, что в Боснии и Герцеговине сейчас существуют «ваххабитские деревни», дома в которых обвешаны флагами ИГИЛ. При этом представители силовых структур часто просто боятся заходить в эти населенные пункты.

Он отметил, что «Запад закрывает глаза» на проблему радикализации общества в БиГ, хотя «при этом в городе Баня-Лука (столица Республики Сербской) размещено около 2 тыс. натовских солдат, а в Тузле находятся еще 1,8 тыс. военнослужащих». В общей сложности миссия альянса в БиГ насчитывает около 7 тыс. военнослужащих.

Национальные распри сегодня затрагивают фактически весь Балканский регион. Глава всемирной сербской диаспоры Драган Станоевич заявил «Известиям», что напряженность между православным и мусульманским населением характерна не только для БиГ, но и для Македонии, Косово и Черногории. Возвращение экстремистов в эти страны может дестабилизировать ситуацию и поставить под угрозу местное население, но в первую очередь православных. Эта ветвь христианства представлена в странах бывшей Югославии также черногорцами и македонцами.

— Это вызвано не только религиозными и языковыми отличиями, но и разными взглядами на историческое прошлое. Запад сделал из православных сербов главных виновников войны в бывшей Югославии и всех злодеяний 1990-х годов. Тем самым сербское меньшинство в отдельных странах и регионах стало главной мишенью для нападений, — заявил «Известиям» Драган Станоевич. — На фоне недавнего теракта против одного из лидеров косовских сербов, Оливера Ивановича (был убит неизвестными нападавшими 16 января в городе Косовска-Митровица. — «Известия»), существует повышенная угроза подобных нападений на сербских политиков в РС и других областях.

Балканы — регион, где еще со средних веков сталкивались интересы трех цивилизаций — православной, католической и мусульманской. Старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров отметил, что исламские радикалы, однако, не делают различия между ветвями христианства.

— Нельзя сказать, что для них католики ближе, чем православные люди. То, что антиправославная риторика выходит на передовую, не связано с идеологией, это лишь результат военно-политической обстановки в регионе. Католики на Балканах пользуются поддержкой в западных странах, так же как албанцы или босняки. Православное население не имеет такой поддержки. Поэтому оно сейчас является более подходящим объектом для терактов и давления, — заявил «Известиям» Петр Искендеров.

Босния и Герцеговина сегодня — своего рода «Балканы в миниатюре», где все проблемы региона переплетены в границах одной страны. Неофициально БиГ разделена по этническому, религиозному и географическому принципам. Население государства состоит преимущественно из босняков (50,1%), сербов (30,8%) и хорватов (15,4%). Босняки исповедуют ислам, сербы — православие, а хорваты — католицизм. Кроме того, сербы используют в письме кириллицу, в то время как хорваты и босняки — латиницу. Страна также разделена и на два основных энтитета — Республику Сербскую, в которой проживают преимущественно сербы, и боснийско-хорватскую федерацию БиГ.

Бегство боевиков с Ближнего Востока в свои страны с разгромом ИГИЛ вышло на глобальный уровень. С такой проблемой уже столкнулись не только Балканы, но и страны Запада, Центральной Азии и других регионов. Москва, кстати, неоднократно предупреждала Брюссель и Вашингтон о недальновидности их ближневосточной политики, ставшей одной из причин роста террористических организаций. Теперь, когда основные силы джихадистов разбиты, мировому сообществу стоит задуматься над тем, как не допустить распространения радикальных идей в странах, куда возвращаются экстремисты.