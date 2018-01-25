Составлен рейтинг величайших кинозлодеев

Американский журнал Empire провел опрос среди кинолюбителей и составил рейтинг из двадцати «величайших злодеев».

Возглавил список главный антагонист «Звездных войн» Дарт Вейдер. На втором месте не менее знаменитый злодей и главный враг супергероя Бэтмена — Джокер. Замкнул тройку лидеров бог хитрости из скандинавской мифологии и брат Тора Локки, чей образ был воплощен в фильмах «Тор» и «Мстители».

В топ-10 злодеев вошли такие киногерои, как Ганнибал Лектер («Молчание ягнят» и др.) и Лорд Волдеморт из историй про юного волшебника Гарри Поттера.

Также в рейтинг вошли агент Смит из «Матрицы», Фредди Крюгер и робот T-1000 из фильмов про Терминатора.

19 января портал iz.ru опубликовал список 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен. На первом месте оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года.