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Составлен рейтинг величайших кинозлодеев

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Фото: Global Look Press/Lucasfilm
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Американский журнал Empire провел опрос среди кинолюбителей и составил рейтинг из двадцати «величайших злодеев».

Возглавил список главный антагонист «Звездных войн» Дарт Вейдер. На втором месте не менее знаменитый злодей и главный враг супергероя Бэтмена — Джокер. Замкнул тройку лидеров бог хитрости из скандинавской мифологии и брат Тора Локки, чей образ был воплощен в фильмах «Тор» и «Мстители».

В топ-10 злодеев вошли такие киногерои, как Ганнибал Лектер («Молчание ягнят» и др.) и Лорд Волдеморт из историй про юного волшебника Гарри Поттера.

Также в рейтинг вошли агент Смит из «Матрицы», Фредди Крюгер и робот T-1000 из фильмов про Терминатора.

19 января портал iz.ru опубликовал список 100 самых любимых фильмов зрителей всех времен. На первом месте оказался «Волшебник страны Оз» 1939 года.

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