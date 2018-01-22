Фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получил главный приз Гильдии киноактеров, пишет «Газета.ру». Премия вручалась за лучший актерский состав.

На эту награду также претендовали картины «Леди Берд», «Прочь», «Любовь — болезнь», «Ферма «Мадбаунд», передает «РИА Новости».

Лучшими актерами были названы Гэри Олдман и Фрэнсис Макдорманд. Олдман сыграл Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена», Макдорманд исполнила роль в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Оба актера также получили премию «Золотой глобус».

Ранее состоялось вручение премии Гильдии продюсеров США, лучшим фильмом была названа картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды». Также этот фильм завоевал главную награду кинокритиков США Critics' Choice Award.