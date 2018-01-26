Такого в стенах Европейского парламента еще не было: презентация инвестиционного потенциала находящейся под санкциями страны, да еще и с упором на Крым, в отношении которого фактически введены санкции в квадрате, — мало кто ожидал от нас такой «дерзости».

Мероприятие не афишировалось буквально до последнего момента. Европарламентариев и депутатов европейских национальных парламентов приглашали индивидуально, отдельно оговорив, почему лучше публично не сообщать заранее о времени, месте и точной повестке такого неординарного события: вероятность отмены круглого стола довлела над его организаторами и участниками вплоть до окончания презентации.

К счастью, мероприятие в итоге все-таки состоялось. Неожиданно для многих присутствующих мы начали его с прямой и искренней благодарности европейским коллегам за принятые в отношении нашей страны санкции. Основной посыл российской делегации к европейским товарищам был не так однозначен, но при этом предельно прост: обоюдный санкционный режим — не наш выбор, но Россия не преминула воспользоваться ситуацией и выжать из этой глобальной проблемы всё, что посчитала нужным в плане импортозамещения и диверсификации своих экономико-геополитических связей.

В итоге российская экономика становится одной из самых диверсифицированных в мире, ВВП нашей страны по паритету покупательной способности приближается к $4 трлн (вплотную приближаясь к германскому показателю в $4,15 трлн), а самое главное — мы постепенно становимся самодостаточным не только в политическом, но и экономическом плане государством, способным обеспечить свои базовые потребности даже в условиях ужесточения внешнего давления. И надо сказать, что многие европейские коллеги это прекрасно понимают.

Особенно когда видят слайды с азиатскими проектами России, начиная от проектируемого железнодорожного моста на Сахалин, о котором Bloomberg уже написал как о проекте, «который не мог реализовать даже Сталин, но может реализовать Путин», и заканчивая уже действующими соглашениями об активном участии России в китайском глобальном проекте «Нового шелкового пути». Добавьте к этому две нитки трубопровода «Сила Сибири», модернизацию БАМа и Транссиба, а также активизацию работ по продвижению северного морского коридора как альтернативы более длинному и затратному торговому пути через Суэцкий канал, и вы получите картину, которая заставляет европейцев задуматься.

Ведь если западное давление на Россию, от которого, кстати, остаются в плюсе исключительно американцы, не прекратится, восточный экономический вектор в течение ближайших лет вполне может стать для России первостепенным, что нанесет непоправимый урон общеевропейским конкурентным позициям в мире. Европа уже потеряла от обоюдных санкций больше России: по разным оценкам, от $60 до $100 млрд.

Конструктивный подход нашей страны заключается в сопряжении интеграционных проектов на континенте, связывании его в единое экономическое пространство, что полностью отвечает и европейским, и азиатским, и, конечно же, собственно российским стратегическим интересам.

И такой обоюдовыгодный подход находит в Европе всё больший отклик. Конечно, подавляющее большинство участников круглого стола в Европарламенте являются убежденными противниками политики деструктивных ограничений в отношении России. Однако представляемые ими европейские институты тем не менее каждые полгода единогласно продлевают антироссийские санкции, и пока еще не нашлось ни одной страны — члена ЕС, которая бы осмелилась сказать такой деструктивной позиции полноценное «нет».

Наши европейские товарищи связывают это в том числе с недостатком объективной и убедительной информации о положении дел.

Именно поэтому мы приняли приглашение наших коллег посетить в рамках подготовки к IV Ялтинскому международному экономическому форуму бельгийский федеральный парламент, продолжив информирование наших европейских друзей о преимуществах инвестирования в Крым и другие российские регионы даже (а, может, и особенно) в условиях санкций.

Хочется надеяться, что в дальнейшем нам удастся провести презентационные мероприятия не в «полупартизанском», а в открытом и еще более дружественном режиме. По меньшей мере настрой на равноправный и конструктивный диалог в Европейском парламенте мы почувствовали.

Теперь дело за малым — достучаться до максимального числа европейских коллег с нашей объединяющей континент повесткой…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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