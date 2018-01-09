Почти безотказный глобальный механизм «цветных переворотов» в Иране дал долгожданный сбой: власти страны отчитались об успешном подавлении «смуты» и стабилизации ситуации в стране. Самое время разобраться в причинах мощной протестной волны, захлестнувшей Исламскую Республику.

Начнем с внешнеполитической составляющей. Иностранное вмешательство в события даже в сравнении с массовыми акциями 2009 года было явным и совершенно бесцеремонным. Руководители сразу нескольких стран выразили открытую поддержку митингующим и не скупились на угрозы в адрес руководства в Тегеране.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявлял, что митинги против власти в стране — не что иное, как «опосредованная война», которую объявили Исламской Республике США, Великобритания, Саудовская Аравия и Израиль. По мнению официальных лиц Ирана, американцы активно работали через социальные сети, а также непосредственно организовывали и направляли действия протестующих. Иранскими правоохранителями был задержан ряд агентов иностранных спецслужб (в том числе гражданин одной из стран ЕС), которые координировали процесс на территории Исламской Республики.

При этом главным образом именно решительные и грамотные действия властей страны не позволили волнениям приобрести общенациональный масштаб и превратиться в нечто реально опасное для режима. Спецслужбы и гражданская администрация вели себя сдержанно, не допуская резких движений, которые могли бы запустить цепную реакцию эскалации. Но одновременно с этим не проявляли и мягкотелости. Начиная от средств коммуникации бунтовщиков, которые были «перерублены» за счет введения временных ограничений в интернете, и заканчивая точечным применением силы в отношении тех протестующих, которые совершали противоправные действия.

Пока волнения продолжались, президент Хасан Роухани выступил с рядом официальных заявлений. Он признал право граждан на законный протест, при этом четко дифференцировав мирные митинги и насильственные акции, которые должны жестко пресекаться. Дела иранских властей не разошлись с их словами.

Организаторы бунта практически по всем пунктам действовали строго по шарповским методичкам. Даже не стали особо ломать голову над символикой, используя уже многократно обкатанный в Армении, Белоруссии, Грузии, Египте, Сербии, на Украине и в том же Иране в 2009 году «сжатый кулак», который давно превратился из символа справедливой борьбы народов за свободу и справедливость в замаранный шаблон инспирированных глобальным капиталом «цветных переворотов».

По предварительным результатам несостоявшейся «иранской зимы» можно констатировать, что власти Исламской Республики успешно применили имеющийся в их распоряжении арсенал средств борьбы с внешним вмешательством в свои внутренние дела.

Однако, конечно, к одному только воздействию извне прошедшие протестные акции свести нельзя. Ситуация намного сложнее даже по признанию самого руководства Ирана. «Акции протеста вызваны недовольством, которое высказывает часть иранского народа в связи с экономической ситуацией», — констатирует Али Шамхани. Они должны быть использованы как «возможность выяснить глубокие корни проблемы», вторил ему Хасан Роухани.

Внешнее воздействие может возыметь эффект, только если ложится на благодатную почву внутри страны, поэтому решение внутренних проблем является ключевым элементом противодействия «цветным переворотам». Похоже, что власти Ирана это понимают.

Уже осознавая всю безнадежность своей очередной авантюры, США попытались использовать Совет Безопасности ООН для давления на власти Исламской Республики и осуждения их действий. Однако столкнулись с неожиданным отпором не только со стороны уже привычных геополитических оппонентов в лице России и Китая, но и возмущением Франции, представитель которой довольно недвусмысленно заявил, что «изменения в Иране не должны быть результатом внешнего воздействия». И это дорогого стоит. Если президент США не держит данного своим избирателям слова и не отказывается от политики вмешательства во внутренние дела суверенных государств, то это не значит, что его коллеги по НАТО будут, как и прежде, слепо поддерживать такой деструктивный подход. Поистине тектонический сдвиг в международном раскладе.

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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