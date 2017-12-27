Свершилось. Первый этап обмена пленными — крупнейший с начала конфликта — между Украиной и Донбассом состоялся. Несмотря и вопреки. То, чего с нетерпением ждали более года, наконец-то произошло. Находившиеся в украинском плену заложники возвращаются домой к семьям, чтобы встретить вместе с ними новогодние праздники.

Скажу прямо: чувства просто бьют через край. Противоречивые чувства. К сожалению, не только положительные. Конечно же, самое главное, что удалось освободить десятки людей, многие из которых содержались буквально в нечеловеческих условиях. Каждый такой освобожденный из плена — это наша большая радость и пусть и маленькая, но победа. Победа гуманизма. Торжество здравого смысла.

При этом вполне ожидаемо не обошлось без крайне неприятных сюрпризов: украинская часть гуманитарной подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, несмотря на строгую договоренность обменять пленных по схеме «всех на всех», без всяких волюнтаристских изъятий, начала неуместный торг по поводу уже сотню раз согласованных и утвержденных списков. Украинские власти и правоохранители категорически продолжают, скажем мягко, весьма вольно трактовать нормы законодательства Украины, лишь бы не выпускать на свободу невиновных людей. К сожалению, с уверенностью говорить о сроках и параметрах дальнейшей реализации шестого пункта — обмена всех на всех — Минских соглашений не приходится.

Обмен пленными, даже в слегка усеченном виде, свидетельствует о небезнадежности минского процесса в целом. Далее на повестке дня — реализация других пунктов договоренностей в Минске, которые при доброй воле всех сторон и, главное, должном давлении западных партнеров Киева могут превратить постоянно нарушаемое перемирие в Донбассе в реальный мир.

Несмотря на все трудности, у нас всё же остаются определенные основания рассчитывать на то, что не попавшие под обмен на первом этапе под международным давлением всё же вернутся домой в ходе последующих стадий обмена.

Хотелось бы, чтобы на последующих этапах обмена к процессу активнее подключились международные правозащитные организации. Например, в освобождении Руслана Коцабы в свое время ключевую роль сыграла Amnesty International, признав этого украинского журналиста «узником совести», а также озаботившиеся его судьбой европарламентарии. Надеемся, что международные институции не останутся равнодушными и к другим политзаключенным на Украине, а также будут способствовать закрытию тайных тюрем СБУ, существование которых признал даже подкомитет по предупреждению пыток управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

Без такого международного давления, как бы ни старался тот же Медведчук, сыгравший решающую роль в сегодняшнем обмене пленными, предотвратить массовое нарушение прав человека на Украине в целом и в зоне вооруженного конфликта в Донбассе в частности едва ли представляется возможным. Но всё же стоит отдать должное усилиям людей, которые участвовали в согласовании условий обмена, прошедших в этот понедельник. Важную роль сыграл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Россия же со своей стороны продолжит выполнять роль медиатора, который и ранее, и сейчас своими практическими действиями доказывает, что для нас мир в Донбассе — не предмет ситуативного политического торга, а безусловный приоритет.

Также хотелось бы надеяться на то, что наши зарубежные коллеги, которые постепенно осознают всю абсурдность и ужас происходящего на Украине, деятельнее присоединятся к усилиям России по деэскалации конфликта и возвращению процесса урегулирования в Донбассе в мирное русло.

Худой мир лучше доброй войны — любому здравомыслящему человеку это понятно. Проблема в том, чтобы соображения гуманизма и элементарный здравый смысл возобладали над конъюнктурными политическим соображениями. Очень хочется надеяться на лучшее, но по ряду причин «партия мира» пока еще имеет несравнимо менее сильные позиции, чем доминирующая на Украине «партия войны».

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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